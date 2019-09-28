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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Galatasaray derbi için yola çıktı

Galatasaray derbi için yola çıktı

Takım otobüsünün çıkışı

Derbi Maçı Tezahür Tezahürat 

-Taraftarlardan görüntü

- İSTANBUL

- Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçı için tesislerden hareket etti. Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde son antrenmanını yapan ve kampa giren sarı-kırmızılılar, derbi için Türk Telekom Stadyumu'na hareket etti. Sarı-kırmızılı kafileyi uğurlamaya çok sayıda taraftar geldi. Taraftarlar tezahüratlarla takımlarına destek olurken, meşalelerle stada yolcu etti.
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