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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Galatasaray'dan anlamlı ziyaret Haberi

Galatasaray'dan anlamlı ziyaret Haberi

Ziyaretten görüntüler

Kas Hastalığı Polis Memuru Futbol Takımı Memur Rektör 

-Detaylar

- İSTANBUL

- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile futbol takımı kalecisi Fernando Muslera, kas hastalığı olan Alperen ile Mehmet Emin'i ziyaret etti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile futbol takımı kalecisi Fernando Muslera, Türk Polis Teşkilatı'nın 173. yıl etkinlikleri kapsamında, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Fehmi Yardımcı'nın kas hastası oğlu 9 yaşındaki Alperen ve kendisi gibi kas hastası olan 11 yaşındaki ağabeyi Mehmet Emin, en büyük hayalini gerçekleştirdi. Çocuklar, Muslera ve Fatih Terim, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın makamında buluştu. Ziyaret kapsamında İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'a Fatih Terim tarafından Galatasaray forması, Alperen ve Mehmet Emin’e Fernando Muslera tarafından imzalı forma hediye edildi.
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