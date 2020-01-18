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18 Ocak 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Galatasaray’da yeni üyeler beratlarını aldı

Galatasaray’da yeni üyeler beratlarını aldı

Törenden detaylar

Saygı Duruşu Eski Futbolcu 

-Mustafa Cengiz'in açıklamaları

- İSTANBUL

- Galatasaray Spor Kulübü’nün 400 yeni üyesi düzenlenen törenle beratlarını aldı. Galatasaray Spor Kulübü’nün üyelik Berat Töreni, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirildi.
Törene Başkan Mustafa Cengiz, Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, eski başkanlardan Alp Yalman, yönetim kurulu üyeleri ve yeni üyeler katıldı.
Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.
Daha sonra Başkan Mustafa Cengiz açılış konuşmasını yaptı. Böyle bir törenin ikinci kez kendisine nasip olduğunu belirten Cengiz, "Galatasaraylı olmak çok değerli büyüğümüz Ali Sami Beyin dediği gibi, ‘Bir renge sahip olmaktır’. Sadece bir renge sahip olmak değil. Galatasaray kültüre, duruşa, karaktere sahip olmaktır. O karakter ve duruşu, örnek bir karakter ve duruştur. Toplumda pozitif ayırt edici bir durumdur. Galatasaraylı olmak demek kurallara uymak, devletinin, milletinin yanında olmaktır. Ne mutlu ki Galatasaraylıyız. Ne mutlu Galatasaraylıyım diyene" diye konuştu.
Galatasaray Spor Kulübü Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş da kulübe 400 üye yeni alındığını açıkladı.
Öte yandan yeni üyelere beratlarını kulübün en yaşlı üyesi olan 102 yaşındaki Fuat Diriker de takdim etti. Galatasaraylı eski futbolcularından Necati Ateş, Gökhan Zan ile Futbol A Takım Medya Koordinatörü Hande Sümertaş kulübe yeni üye olan kişiler arasında yer aldı.
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