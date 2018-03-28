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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları - İSTANBUL

Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları - İSTANBUL



: - Galatasaray antrenmanıGalatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıklarıİSTANBUL (AA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 1 Nisan Pazar günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular bir süre salonda çalıştıktan sonra sahaya çıktı.Sarı - kırmızılılar, ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışmasının ardından yarım sahada çift kale maç oynadı. İdmanda teknik direktör Terim'in bazı futbolcularla özel olarak görüşmesi dikkati çekti.Hafif sakatlıkları bulunan Selçuk İnan ve Serdar Aziz takımdan ayrı koşarken, Eren Derdiyok ise özel program dahilinde salonda antrenman yaptı.Uruguay Milli Takımı'ndan sabaha karşı dönen kaleci Fernando Muslera, milli takımlarından bugün dönmesi beklenen Younes Belhanda ve Yuto Nagatomo ile sakatlığı bulunan Martin Linnes antrenmana katılmadı.Sarı - kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Milli Takım Teknik Direktör Rektör 

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