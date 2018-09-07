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07 Eylül 2018 Cuma günü yayınlandı
Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları - İSTANBUL

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları - İSTANBUL

- Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıklarıGalatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları - Milli takımlardaki futbolcuların katılmadığı antrenman sonrasında teknik direktör Fatih Terim'in doğum günü kutlandıİSTANBUL (AA) - Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden idmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, dar alanda baskı ve pas çalışması gerçekleştirdi.İdmanda milli takımlarda bulunan Serdar Aziz, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Fernando Muslera, Martin Linnes, Henry Onyekuru, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Bekir Melih Gökçimen, Ramazan Emirhan Civelek, Abdussamed Karnuçu, Recep Gül, Yunus Akgün ve Ali Yavuz Kol yer almadı.Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek. - Terim'e sürpriz doğum günü kutlamasıGalatasaray Teknik Direktör Fatih Terim'e sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.Terim, sarı - kırmızılı takımı takip eden basın mensuplarının 65. yaş günü için hazırlattığı pastayı kesti. Bu sırada bir basın mensubunun çocuğunun İngilizce söylediği doğum günü şarkısı gülüşmelere neden oldu.Fatih Terim, basın mensuplarına teşekkür ederek, "Çok doğum günü kutlayan, pasta kesmeyi seven biri değilim. Eşim, iki kızım ve iki damadım sürpriz yapmışlardı. Arkasından sizinki. Galatasaray taraftarlarını ve sevenleri söylemiyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Her türlü yolla tebrik edenlere ve hatırlayanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Tecrübeli teknik adam, pastadaki mumları üflemeden önce ne dilek tuttuğunun sorulması üzerine, "Dileklerimiz belli. 22. şampiyonluk, grubumuzdan çıkmak, sağlığımız, ailemiz, Galatasaray olur." ifadelerini kullandı.Eski Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis'in doğum günüyle ilgili paylaştığı videonun hatırlatılması üzerine Terim, "Onun bu yönü çok kuvvetli. Beraber süre geçirdik, şampiyonluk yaşadık. Güzel ve dostça ayrıldık. Yarın birgün beraber olmayacağımızı kim diyebilir. Bu ilişkiler güzel." şeklinde görüş belirtti.

Doğum Günü Milli Takım Teknik Direktör İngilizce Basın Mensupları 

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