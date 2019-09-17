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17 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Galatasaray, Belçika'ya uçtu İzle

Galatasaray, Belçika'ya uçtu İzle

Galatasaray'ın havalimanından görüntüleri

Rektör 

-Taraftarların futbolcularla fotoğraf çektirirken görüntüleri
-detaylar

- İSTANBUL

- UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında yarın deplasmanda Club Brugge ile karşılaşacak olan Galatasaray, Belçika'ya hareket etti. Galatasaray, 2019-2020 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında yarın TSİ 19.55'te başlayacak mücadelede Jan Breydel Stadı'nda, Club Brugge ile karşılaşacak. Bugün öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel bir uçakla Belçika'ya giden sarı-kırmızılı kafileye, alanda bulunan taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Futbolseverler, Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.
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