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26 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Galatasaray bayrakları köprülere asıldı

Galatasaray bayrakları köprülere asıldı

Köprüde dalgalanan Galatasaray bayraklarının görüntüsü

Şampiyon 

-Her iki köprüden genel görüntü
-Boğazdan görüntü

- İSTANBUL

- Süper Lig’de 22. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray’ın bayrakları İstanbul Boğazı’nı süsledi. Galatasaray takımının bayrakları köprülerde dalgalanmaya başladı.
Süper Lig’de bu sezonda şampiyon olarak, 22. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray’ın bayrakları boğazda dalgalanmaya başladı.
Takım bayrakları hem Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hem de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne asıldı.
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