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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Galatasaray Başkanı Cengiz: '(Kulüpler Birliği bildirisi) Ülkeyi temsil yolunda böyle bir olay bizi çok şaşırttı' - MOSKOVA

Galatasaray Başkanı Cengiz: '(Kulüpler Birliği bildirisi) Ülkeyi temsil yolunda böyle bir olay bizi çok şaşırttı' - MOSKOVA

Galatasaray Başkanı Cengiz: "(Kulüpler Birliği bildirisi) Ülkeyi temsil yolunda böyle bir olay bizi çok şaşırttı" - MOSKOVA - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in konuşması MOSKOVA - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "(Kulüpler Birliği bildirisi) Biz ülkemizi de temsil ediyoruz ancak demek ki bazılarına göre etmiyoruz. Ülkeyi temsil yolunda böyle bir olay bizi çok şaşırttı." dedi.

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