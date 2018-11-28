Galatasaray Başkanı Cengiz: '(Kulüpler Birliği bildirisi) Ülkeyi temsil yolunda böyle bir olay bizi çok şaşırttı' - MOSKOVA
Galatasaray Başkanı Cengiz: "(Kulüpler Birliği bildirisi) Ülkeyi temsil yolunda böyle bir olay bizi çok şaşırttı" - MOSKOVA - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in konuşması MOSKOVA - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "(Kulüpler Birliği bildirisi) Biz ülkemizi de temsil ediyoruz ancak demek ki bazılarına göre etmiyoruz. Ülkeyi temsil yolunda böyle bir olay bizi çok şaşırttı." dedi.