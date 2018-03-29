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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Galatasaray Başkanı Cengiz, cenaze namazına katıldı - İSTANBUL

Galatasaray Başkanı Cengiz, cenaze namazına katıldı - İSTANBUL

- Cenazeden detaylar - Cenaze namazının kılınmasıGalatasaray Başkanı Cengiz, cenaze namazına katıldı - Mustafa Cengiz, sarı - kırmızılı eski yönetici Hadun Üstünel'in babası Gündüz Üstünel'in cenaze namazında yer aldıİSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı - kırmızılı eski yönetici Haldun Üstünel'in vefat eden babası Gündüz Üstünel'in cenaze namazına katıldı.
Gündüz Üstünel'in cenaze namazı, Altunizade'de bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınırken, Galatasaray Kulübünden çok sayıda isim hazır bulundu.Cenaze namazına, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in yanı sıra eski başkanlardan Adnan Polat ve Dursun Özbek ile sarı - kırmızılı çok sayıda eski yönetici de katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Gündüz Üstünel'in cenazesi, Kanlıca Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze İlahi Cenaze Namazı 

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