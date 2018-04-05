Galatasaray başkan adayı Ali Fatinoğlu, projelerini anlattı

-Detaylar



- - Galatasaray başkan adayı Ali Fatinoğlu: "Yönetim kurulumuz 72 kişiden oluşacak"- "İlk projemiz kulübün gayrimenkullerini sahiplenmek" İSTANBUL



- Galatasaray’ın mayıs ayında yapılacak seçiminde aday olan iş adamı Ali Fatinoğlu, düzenlediği basın toplantısında projelerini anlattı. Yönetiminin 72 kişiden olacağını açıklayan Fatinoğlu, ilk projelerinin de kulübün gayrimenkullerini sahiplenmek olduğunu söyledi.



Galatasaray’da mayıs ayında yapılacak başkanlık seçimi öncesinde aday isimler belli olmaya başladı.

İş adamı Ali Fatinoğlu, düzenlediği basın toplantısı ile başkan adaylığını açıkladı ve faaliyetlerini anlattı. Galatasaray’ın zor bir süreçten geçtiğini belirten Fatinoğlu, "Ocak ayında seçilen Başkan Mustafa Cengiz’in söz verdiği gibi mayıs ayında seçim kararı alacağı inancımız tam. Biz yaklaşık 2 yıl evvel Galatasaray nasıl kurtulur ile ilgili yaptığımız çalışma ile Galatasaray genel kuruldaki arkadaşlarımızla sürekli görüşmeler yaptık. Galatasaray’ın gelirlerini nasıl arttırırız, Galatasaray taraftarını nasıl artırırız diye konuştuk. Sosyal medyaya baktığımızda dünyada en büyük 5 kulüpten biri Galatasaray. Dünyada nereye giderseniz gidin Galatasaray sevgisini görüyorsunuz. Böylesine bir dünya markasının dünya markasına yakışır bir şekilde yönetilmesi için proje grubu olarak yönetme kararı aldık. Galatasaray, bireysel yönetim yerine biz denen yönetim düşüncesi yola çıktık. 15 kişilik yönetim kurulu ile değil. Galatasaray uluslararası bir şirket. Tek kişi ile yönetim durumu Galatasaray’ı küçültür. Bugünkü gibi içinden çıkılmaz bir durum olur" diye konuştu.

"Galatasaray nasıl dünya markası olarak yönetilir projesi hazır" Galatasaray’ın yeni yönetiminin 72 kişiden olacağını belirten Ali Fatinoğlu, "Eski yönetimleri inceledik. Başarılı işler yapan arkadaşlarımızı da davet edeceğiz. İsimleri son anda açıklayacağız. Sportif olarak açıklamalarda bulunmak istemiyor. Hocamız imparator Fatih Terim, çok özverili, çok başarılı bir şekilde takımımızı çalıştırıyor ve şampiyon yapacak. Takımımızın gidişatı ile konulara girmek istemiyoruz. Bugün Galatasaray nasıl dünya markası olarak yönetilir projesi hazır. Galatasaray genel kurulunu 72 kişilik göreve davet ettik. Biz Galatasaray’ın mayıs ayında sunacağımız listede yıllarını dolduramayan kişilerde olacak. Galatasaray’ın ana projeleri ile değil, problemleri ile karşınızdayız" şeklinde konuştu.

Ali Fatinoğlu, ilk projelerinin kulübün gayrimenkullerini sahiplenmek olduğunu vurgulayarak, "Florya ve Riva sayıldı. Mecidiyeköy’de hotel gelir getirmiyor. Galatasaray’ın dünya çapında olan adamız moloz yığınları içindedir. Kemerburgaz’daki yeni tesislerinin tapu konularına kadar konularla ilgileneceğiz" ifadelerini kullandı. "Galatasaray’a zor günde el attık" Başkan adayı olduğunda Galatasaray Futbol Takımı’nın lider olmadığının altını çizen Fatinoğlu, "Galatasaray’a en zor gününde el attık. Yeterli imzanın iki katı imza geldi. Ali Fatinoğlu’nu başkan olacağına inanıyoruz diyerek verilen imzalar bunlar. Ben bu güçle yola çıktım. Bana destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bugün ben bitti artık biz var" değerlendirmesinde bulundu. Projeleri Toplantıda seçilmesi halinde yapacağı projeler hakkında bilgi veren Ali Fatinoğlu, "Spor okullarını genişleteceğiz. Sporcu yetiştirmek. Kazanılan rakamlarla yeni okullar yapacağız. Mağaza ve perakende sistemimiz komple değişecek ve büyüyerek dünyaya açılacak. Finans sektörü alanında yerimizi alacağız. Galatasarayımız kültürel alanda da yerini alacak. İlk kez Türkiye’de yapılacak benzersiz yayıncılık teknolojisi ile Galatasaray TV ve iletişimi yeniden yapılandırılacak. Taraftarımızla kulübümüz arasında her an birlikte olacağı medya teknolojisi kazandırılacaktır. AB Uyum Yasaları çerçevesinde kulübümüzün ve bağlı şirketlerinin en son teknoloji ile tam sağlayıp, veri güvenliği çalışması hayata geçirilecektir. Aynı veri güvenliği teknolojisiyle tüm Galatasaray taraftarımızın kişisel bilgileri 6698 sayılı kanun nezdinde korunacak ve kulübümüze de gelir sağlayacaktır" açıklamasında bulundu. Fatinoğlu’nun başkan seçilmesi durumunda yönetime alacağı 72 kişiden 7 ismi şöyle: -Ali Fatinoğlu (Başkan adayı) -Ahu Yaşar Aydın (Denetim Kurulu) -Emir Turgan (Sicil Kurulu) -Deniz Gün Önen, Gürhan Ozanoğlu (Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş.) -Mustafa Cem Özdemir (Televizyon Yayıncılık A.Ş.) -İbrahim Bozan (Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme Ticaret A.Ş.)

