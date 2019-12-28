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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Galatasaray-Antalyaspor maçının ardından - Stjepan Tomas - İSTANBUL

Galatasaray-Antalyaspor maçının ardından - Stjepan Tomas - İSTANBUL

- Galatasaray - Antalyaspor maçının ardından - Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas'ın açıklamalarıMaçın ardından - Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas:"Bugün böyle farklı bir mağlubiyet çok üzücü ama maalesef futbolda bunlar var" - "Bu takımın ligde kalacağına inanıyorum"İSTANBUL (AA) - Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Galatasaray'a 5 - 0 kaybettikleri için üzüldüklerini söyledi.

Tomas, Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.Maçta erken yenen golün takımı için kötü olduğunu vurgulayan Tomas, "Bugün böyle farklı bir mağlubiyet çok üzücü ama maalesef futbolda bunlar var. Sezon boyunca takımımız erken gol yiyince oyundan düşüyor. İlk 45 dakika kötü de oynadık. İkinci yarıya farklı taktikle başladık. Birkaç pozisyon ürettik ama final paslarını ve sonuçlandırmayı yapamadık." diye konuştu.
Hırvat teknik adam, "İkinci yarıda bu takımda çok büyük değişiklik olacak. Bu takıma ve camiaya inanıyorum. Geçen sene Rizespor'da yaşadım. Bu takımın ligde kalacağına inanıyorum. Bunu hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Basın Toplantısı Toplantı Rektör 

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