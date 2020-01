Galatasaray’a yeni sponsor

-Erhan Kurdoğlu'nun açıklamaları

- Galatasaray, bir hazır gıda firmasıyla sponsorluk anlaşması imzaladı. İmza töreninde konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, anlaşmanın 5 yıllık olduğunu ve her menüden 1.6 TL gelir elde edeceklerini söyledi.



Galatasaray Kulübü yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Türkiye'nin önde gelen hazır gıda firmalarından biriyle Türk Telekom Stadyumu’nda yapılan anlaşmada Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de hazır bulundu. Daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile de anlaşan marka, Galatasaray için de özel menüler çıkararak kulübe destek sağlayacak. Cengiz: “Çok ciddi bir kaynak oluşturduk” Bu anlaşmanın kendilerine ciddi bir kaynak oluşturacağını dile getiren Mustafa Cengiz, “Bizim rakip iki kulübümüz imzaladığında taraftarımız bazı tepkilerini bizlere ilettiler. Taraftar başka gıdaya gideceğiz dediler. Biz oysa görüşüyorduk. Ben taraftarlarımıza derim ki lütfen kafanızdaki bariyerleri kaldırın. Yaptığımız uzun görüşmeler sonucunda en iyi olanaklarla bizlerle iş birliğine imza attılar. Yetkililere teşekkür ediyorum. Bu anlaşma ile Galatasaray sponsorluk ve mali destek açısından çok ciddi bir kaynak oluşturdu. Bu kaynak önümüzdeki yıl faaliyet raporlarında görülecek. Beklentilerimiz yüksek. İnşallah hayallerimize kavuşuruz. Galatasaray nasıl bir dünya markasıysa onlar da bir dünya markası. Anlaşma 5 yıllık ve sağlıklı bir anlaşma. Galatasaray her menüden 1.6 TL gelir alacak” şeklinde konuştu.

“Elazığ ve Malatya için destek kampanyası başlattık” Elazığ’da meydana gelen deprem nedeniyle yardım kampanyası başlattıklarını sözlerine ekleyen Cengiz, “Biz Galatasaray olarak Elazığ ve Malatya depreminde zarar gören halkımıza bir destek kampanyası başlattık. Bunu halka açık bir şirket olmamız sebebiyle en uygun yasal desteğin GS Store’larda maddi destek ve yiyecek yardımcı ile olduğunu gördük. Dün sabah 10.00’da başladı kampanya. Türkiye’de bütün GS Store’larda destek kabul edilecek. Biz de bugün saat 15.00’te kampanyaya fiziki destek olmak için Ali Samiyen’deki mağazada buluşacağız” diye konuştu.

“Hedefimiz 2.5 milyon TL” Bu anlaşmadan hedefledikleri rakamın sorulması üzerine ise Başkan Cengiz, şunları söyledi: “Günlük 300 milyon adet ciroları var. 18 yaş altında Galatasaraylı kitle yüzde 60’a yakın. 50 yaş altı yüzde 40-50. 300 milyonun yüzde 40’ını alsak 120 milyon. Yüzde 10’unun girdiğini sayarsanız 12 milyon gibi bir rakam yapıyor. Bizim reel hedefimiz ise yıllık 2.5 milyon TL.” “İnşallah ipi göğüsleyen Galatasaray olur” Söz konusu sponsorluk anlaşmasının sarı-kırmızılı taraftarların sayısında artışı tetikleyip tetiklemeyeceği yönünde gelen bir soruya ise Cengiz, “Bizim sevgilimiz, aşkımız Galatasaray. Bu tip faaliyetler de kesinlikle tetikler. Sanayileşen futbola da çok katkıda bulunur. Bizim son iki yılda elde ettiğimiz başarılarımızda en büyük etken sponsor ve taraftar desteği. Biz oradan aldığımız güçle gideceğiz. Dün de çok mutlu olduk. Ben iki yılda 25 saat mutlu olduğumu hatırlamıyorum, şampiyonluk dahil. Hep 10-12 saat. Mutlaka önemli ve çözümlememiz gereken bir mesele çıkmıştır. Allah da insana meseleyi eksik etmesin, çözülebilecek meseleler versin. Bu yarış da çok güzel bir yarış. Rakiplerimizle verdiğimiz mücadele inşallah ekonomiye de katkı sağlar, topluma da hoş bir ivme katacak. İnşallah ipi hep göğüsleyen Galatasaray olur” diye cevap verdi. Kurdoğlu: “Bizi heyecanlandıran bir iş birliği” TAB Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kurdoğlu da kendilerini heyecanlandıran bir anlaşmaya imza attıklarını söyleyerek, “Bizleri çok heyecanlandıran bir iş birliği. Bizi takip ettiğinizde Türk sporuna katkı sağlamak, futbola desteğimizi ortaya koymak en büyük hedeflerimizdendi. Son haftalarda artık futbola iyice ısındık. Bu yaptığımız anlaşmalar Galatasaray’sız olmazdı. Futbol hem dünyada hem ülkemizde en fazla takip edilen spor dalı. Spor kulüplerinin sağladığı ek gelirler Türk futbolunun gelişmesinde önemli yer tutuyor. Taraftar da bu konuda bilinçli. Biz Galatasaray taraftarlarına çok kolay şekilde kulüplerine destek olma fırsatı sunuyoruz. Geliştirdiğimiz bu model daha önce ülkemizde görülmemiş bir model. Burada Galatasaray’ın asıl sponsoru taraftarı olacak. Anlaşmamızın ikinci yarıdan itibaren başlıyor ve 5 yılı kapsıyor. Bu anlaşmanın her iki tarafa da değer katacağına inanıyoruz” dedi.





