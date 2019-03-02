Galatasaray'a coşkulu karşılama - ERZURUM

: - Erzurum Havalimanından görüntü - Taraftarlardan görüntü - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in taraftarla sohbet etmesi - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları - Galatasaraylı kafilenin havalimanı gelişi - Teknik Direktörün ve teknik ekibin gelişi - Sporcuların otobüslerein inişi ve taraftarların çoşkulu karşılaması - Meşalelerle karşılamaGalatasaray'a Erzurum 'da coşkulu karşılama - Büyükşehir Belediye Erzurum spor ile deplasmanda yapacağı maç için Erzurum 'a gelen sarı - kırmızılı ekipteki futbolcu ve yöneticiler, taraftarlarca havalimanında çiçek ve meşalelerle karşılandı - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim'e sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, meşaleler yakarak konvoy oluşturup takım otobüsüne kafilenin konaklayacağı otele kadar eşlik ettiERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurum spor ile yapacağı maç için Erzurum 'a gelen Galatasaray kafilesi coşkuyla karşılandı. Erzurum Havalimanında meşale yakarak sarı - kırmızılı takım lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim ve futbolculara yoğun ilgi gösterdi.Taraftarlar havalimanında Fernando Muslera, Mbaye Diagne, Konstantinos Mitroglou, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Luyindama ve Younes Belhanda'nın aralarında olduğu futbolcularla fotoğraf çektirdi.Sarı - kırmızılı kafileyi taşıyan otobüsün güzergahta meşaleler yakarak yolunu kesen taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim ve futbolcular lehine tezahüratlar yaptı.Galatasaray kafilesi, daha sonra konaklayacakları Palandöken ilçesindeki otele geçti.Büyükşehir Belediye Erzurum spor ile Galatasaray arasında Kazım Karabekir Stadı'nda yarın saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
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