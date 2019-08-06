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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Galatasaray'a Ankara'da coşkulu karşılama

Galatasaray'a Ankara'da coşkulu karşılama

Takımın havaalanından çıkışı

Aria Tezahür Tezahürat 

-Taraftarın yaktığı meşaleler ile takımın uğurlanması
-detaylar

- - Galatasaray, Süper Kupa Finali için Ankara'ya geldi ANKARA

- Galatasaray, Akhisarspor ile oynayacağı 2019 TFF Süper Kupa Final maçı için Ankara'ya ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, 2019 TFF Süper Kupa maçının hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmandan sonra havayoluyla Ankara’ya geldi. Galatasaray, Esenboğa Havalimanında coşkulu taraftar grubu tarafından meşaleler ile karşılandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar yönetime uzun bir süre ‘Taraftar çıldırdı Falcao’yu istiyor’ tezahüratı yaptı. Galatasaray’ın Akhisarspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: "Adem Büyük, Ahmet Çalık, Atalay Babacan, Christian Luyindama, Emre Mor, Erencan Yardımcı, Fernando Muslera, Jean Michael Seri, Jimmy Durmaz, Konstantinos Mitroglou, Marcos Teixeira, Mariano Ferreira, Martin Linnes, Mustafa Kapı, Okan Kocuk, Ömer Bayram, Ryan Donk, Ryan Babel, Selçuk İnan, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Yunus Akgün, Yuto Nagatomo." Galatasaray ile Akhisarspor arasındaki 2019 TFF Süper Kupa karşılaşması, Ankara Eryaman Stadı’nda 7 Ağustos 2019 Çarşamba günü saat 21.30’da başlayacak.
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