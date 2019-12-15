Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Gabriel Margarit: 'Uzun bir zaman sonra kazandığımız için mutluyuz'

Gabriel Margarit: 'Uzun bir zaman sonra kazandığımız için mutluyuz'

Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit'in açıklamaları

- Gabriel Margarit: "Uzun bir zaman sonra kazandığımız için mutluyuz" GAZİANTEP

Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Gaziantep Futbol Kulübü Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit, Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Uzun bir zaman sonra maç kazandığımız için mutluyuz" dedi.
Gaziantep Futbol Kulübü'nde cezalı olan Teknik Direktör Marius Sumudica'nın yerine Yardımcı Antrenör Gabriel Margarit basın toplantısına katılarak açıklamalarda bulundu. Kayserispor'u 3-0 yenerek uzun süren galibiyet hasretine son verdiklerini söyleyen Margarit, "Maçı kazandığımız için mutluyuz. Uzun zaman sonra iç sahada bir maç kazandığımız için de ayrıca mutluyuz. Bizim için zor bir maçtı. Maçı değerlendirecek olursak, maçının iki bölümü vardı. Maçın ilk yarısı biraz vasattı ama ikinci yarı yaptığımız değişikliklerle maçı kazandık. Sonuçta 3 puan Gaziantep'in oldu, bizim oldu. İkinci yarıda hocamız kulübede olmamasına rağmen taktiklerimizi değiştirmemizi istedi. Bu da takıma olumlu yansıdı. Bizim için önemli bir avantaj oldu. Hocamızın yukarıdan oyunu değiştirmemizi, sistemi değiştirmemizi istemesi olumlu yansıdı. Galibiyetten ötürü oyuncularımı ve taraftarlarımız tebrik ediyorum. Artık önümüzde iki maç kaldı ve biz bu iki maçı da kazanıp 6 puan almak istiyoruz. Zorlu iki maçımız ve çok sayıda sakat oyuncumuz var. Bizim için kolay olmayacak" diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Başakşehir - Borussia Mönchengladbach Maçından KarelerBaşakşehir - Borussia Mönchengladbach Maçından Kareler
Paris Saint-Germain - Galatasaray Maçından KarelerParis Saint-Germain - Galatasaray Maçından Kareler
Kartal Son Dakikada GüldüKartal Son Dakikada Güldü
Aslan'dan Soğukkanlı GalibiyetAslan'dan Soğukkanlı Galibiyet
Fenerbahçe Gençlerbirliğini Farklı GeçtiFenerbahçe Gençlerbirliğini Farklı Geçti
Galatasaray - Tuzlaspor Maçından KarelerGalatasaray - Tuzlaspor Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı