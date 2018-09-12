"Futbolun Süperleri" ödül töreni (2) - İSTANBUL - Genel detaylar - Futbol camiasının tanınan isimlerinin gelişleri - Trabzonspor'lu Futbolcu Burak Yılmaz'ın açıklamaları - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in açıklamaları"Futbolun Süperleri" ödül töreni - Sarı - kırmızılı futbolcu Mariano:"Şampiyon olmamızdaki en önemli amaçlardan biri tekrar ait olduğumuz yer olan Şampiyonlar Ligi'ne dönmekti"İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 2017 - 2018 İlhan Cavcav Sezonu'nun en iyilerine ödüllerinin verildiği "Futbolun Süperleri" ödül törenine katılan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, böyle gecelerin futbol ailesi için önemli olduğunu söyledi.
İstanbul Kongre Sarayı'nda, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Digiturk CEO'su Yousef Al - Obaidly'nin ev sahipliğinde bu yıl ilk kez gerçekleştirilen organizasyon öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Terim, şöyle konuştu:"Futbolun emekçileri, Türk futboluna hizmet eden herkes burada. Böyle geceler olmalı, hatta sık olmalı. Kazanmak ve kaybetmenin dışında yarışmanın güzelliği ve bu yarışma sonunda hep beraber bir araya gelip alkışlanmak, alkışlamak... Futbol ailesi olarak sohbet etmek, hasret gidermek bence hepimizi birbirine daha çok yakınlaştırır. Ödül alanları şimdiden tebrik ediyorum. Ödül almak güzel şeydir, demek ki bir şeyler yapmışsınızdır. İtici bir güçtür. Manevi olarak sizi dinamik tutar ve sonraki yarışmalara hazırlar. Onun için alanı almayanı, vereni vermeyeni, herkesi tebrik ediyorum." - Mariano: "Şampiyonlar Ligi'nde elimden geleni yapacağım"Galatasaraylı futbolcu Mariano, böyle bir geceye katılmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Takımımız çok iyi bir performans gösterdi ve güzel bir şampiyonluk geldi. Bunun ardından böyle bir geceye katılacağımız için çok mutluyuz. Sadece biz değil mutlaka diğer takımlardan arkadaşlarımız da olacak. Onların da gösterdiği performanslar var. Böyle güzel bir gecede performanslar değerlendirilecek." ifadelerini kullandı.Sarı - kırmızılı takımın yerinin UEFA Şampiyonlar Ligi olduğunun altını çizen Brezilyalı futbolcu, şunları kaydetti:"Geçen sene çok önemli bir şampiyonluk var. Şampiyon olmamızdaki en önemli amaçlardan biri tekrar ait olduğumuz yer olan Şampiyonlar Ligi'ne dönmekti. Her oyuncunun, her takımın mücadele etmek istediği bir yer. Tüm büyük takımlar orada olacak. Biz de orada olacağız. Ben de sarı - kırmızılı formayla hem taraftarlar hem camia için, Şampiyonlar Ligi'nde takımımı başarılı bir yere taşımak için elimden gelenin en iyisini yapacağım.""Futbolun Süperleri" ödül töreni - Trabzonsporlu futbolcu Burak Yılmaz:"Dört hafta oldu oynayamıyorum, maçları izlerken kendi kendime 'Keşke iğneyle oynamasaydım, keşke o ameliyatları olmak zorunda kalmasaydım da şimdi sahada olabilseydim' diyorum" - "Üç gündür takımla antrenmanlara başladım, Allah'a şükür kendimi iyi hissediyorum ama biraz daha zamanım var"İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 2017 - 2018 İlhan Cavcav Sezonu'nun en iyilerine ödüllerinin verildiği "Futbolun Süperleri" ödül törenine katılan Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, geçen sezon iğnelerle oynadığı ve kendini zorladığı için şu an formasından uzak kaldığını söyledi.
İstanbul Kongre Sarayı'nda, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Digiturk CEO'su Yousef Al - Obaidly'nin ev sahipliğinde bu yıl ilk kez gerçekleştirilen organizasyon öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Burak Yılmaz, şöyle konuştu:"Dört hafta oldu oynayamıyorum, maçları izlerken kendi kendime 'Keşke iğneyle oynamasaydım, keşke o ameliyatları olmak zorunda kalmasaydım da şimdi sahada olabilseydim.' diyorum. Çok üzülüyorum. Ancak böyle bir gecede yer alınca da 'İyi ki yapmışım.' diyorum. Güzel bir organizasyon. Ben de bu akşam davet edildim. Çok mutluyum, böyle şeyler insana kendini iyi hissettiriyor. Bu organizasyonu yapanlara teşekkür ederiz."Golcü oyuncu, transfer soruları üzerine ise "O konular kapandı gitti." ifadesini kullandı.Trabzonsporlu taraftarlara kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür eden Burak, sağlık durumuyla ilgili "Üç gündür takımla antrenmanlara başladım, Allah'a şükür kendimi iyi hissediyorum ama biraz daha zamanım var." şeklinde konuştu.