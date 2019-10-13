Futbolcular, Barış Pınarı Harekatı’nı asker selamı ile destekledi

-Tribünlerden görüntü

-Nevşehir Belediyesporlu futbolcuların pankartla sahaya çıkması

-İstiklal marşında futbolcuların asker selamından görüntüler

-Maçta Nevşehir Belediyesporlu futbolcuların gol sevinci asker selamı ile

-Maç sonrasında futbolcu ve taraftarların sloganları

-Nevşehir Belediyespor teknik direktörü özcan kızıltan ile röp



- - Nevşehir Belediyespor: 1 - Malatya Yeşilyurtspor: 0 NEVŞEHİR



- TFF 3. Lig 3. Grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor, Gazi Stadyumunda Malatya Yeşilyurtspor’u 1-0 mağlup etti. Futbolcular gol sevincini asker selamı ile kutladı. TFF 3. Lig 3. Grup mücadelesinde Gazi Stadyumunda Nevşehir Belediyespor ile Malatya Yeşilyurtspor takımları karşı karşıya geldi. Maç öncesinde Nevşehir Belediyespor yönetimi tarafından maçı izlemeye gelen taraftarlara Türk bayrağı hediye edilirken, Nevşehir Belediyesi Mehteran Takımı ise mehter marşı ile taraftarı coşturdu. Maç öncesinde Nevşehir Belediyespor futbol takımı, “Barış Pınarı Harekatı’nda Allah ordumuzu muzaffer eylesin” pankartı ile sahaya çıkarken, her takım oyuncuları İstiklal Marşı’nı asker selamı ile okudu. Nevşehir Belediyespor’un 80. dakikada kaydettiği gol ile maçta Nevşehir Belediyespor 1-0 öne geçerken, golü kaydeden Duran ve takım arkadaşları gol sevincini yine asker selamı ile kutladı. Maçta Nevşehir Belediyespor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Maç sonunda ise Nevşehir Belediyespor takımı ile taraftarlar “Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez” sloganı atması dikkatlerden kaçmadı. Nevşehir Belediyespor Teknik Direktörü Özcan Kızıltan yaptığı açıklamada Allah Barış Pınarı Harekatı’na katılan tüm güvenlik güçlerimizi korusun dedi.

Kızıltan “Bugün tabii ki ordumuzun, devletimizin bir kararında bütün hepimizin yüreği, duaları askerlerimiz ile beraber. Oyuncularımız da bugün askerlerimize desteklerini, dualarını pankartla da olsa ve maçtan sonra taraftarımız ile birlikte, maçın için atılan gol sonrası asker selamı gibi desteklerini ilettiler. Bunlar çok güzel şeyler. Allah oradaki görev yapan tüm güvenlik güçlerimize korusun. Sağ salim tez zamanlarında ailelerinin yanına gelebilmeyi nasip etsin. Ülkemize de tez zamanda orasını hayırlı olmasını nasip etsin” dedi.

Kızıltan: “Dörtte dört yapan oyuncularımı kutluyorum” Nevşehir Belediyespor Teknik Direktörü Özcan Kızıltan maç ile ilgili yaptığı değerlendirmede de oyuncularının doğru hareketler yaparak 3 puan almasını bildiklerini söyledi.



Kızıltan, “Maç ile ilgili tabi ki zor geçeceğini biliyorduk. Rakibimiz geçtiğimiz hafta Karacabey’i kendi sahasında yeni. Rakibimizde bir hoca değişikliği oldu. Yeni bir motivasyon ile hatta 3 gün önceden Avanos’a kampa geldiler. Ön bölgedeki oyuncularını tanıdığımız etkili oyunculardı. Bizde çok eksiklikler ile maça çıktık. Buna rağmen oyuncularımız iyi mücadele ederek ve doğru oynayarak 3 puan almasını bildiler. 3 haftadan sonra burada kendi evimizde bir puan kaybı tatsız olurdu. Ama bugün dörtte dört yapmayı başardılar. Her geçen hafta kazandıkça üst tarafa daha sağlam tutanabiliyoruz. Bugün 3 puanı getiren oyuncularımı kutluyorum” diye konuştu.



