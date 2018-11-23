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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi yapıldı - İSTANBUL

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi yapıldı - İSTANBUL

- Kura çekiminden görüntülerFutbol: Ziraat Türkiye Kupası - Kupada 5. eleme turunun kura çekimi yapıldıİSTANBUL (AA) - Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu müsabakalarının kura çekimi yapıldı.Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.
Kura çekiminde Galatasaray Kulübünden temsilcinin yer almaması dikkati çekti.Çift maç eleme usulüne göre oynanacak bu etapta, 4. eleme turunu geçen 28 takımın yanı sıra Galatasaray, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Akhisarspor yer alacak.Seribaşı takım uygulamasının bulunduğu bu turda ilk maçlar 4, 5 ve 6 Aralık'ta, rövanş müsabakaları ise 18, 19 ve 20 Aralık'ta oynanacak.Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda eşleşmeler şöyle:Antalyaspor - Darıca GençlerbirliğiSivas Belediyespor - TrabzonsporÇaykur Rizespor - Balıkesirspor BaltokNazilli Belediyespor - GöztepeGençlerbirliği - HataysporAdana Demirspor - Medipol BaşakşehirBoluspor - Van Büyükşehir BelediyesporAltay - KayserisporÜmraniyespor - 1461 TrabzonMenemen Belediyespor - KasımpaşaFenerbahçe - GiresunsporFatih Karagümrük - AkhisarsporAytemiz Alanyaspor - KahramanmaraşsporBodrum Belediyesi Bodrumspor - MKE AnkaragücüEvkur Yeni Malatyaspor - Etimesgut BelediyesporKeçiörengücü - Galatasaray

Dera Çekim Kura Çekimi 

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