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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Kura Çekimi - İSTANBUL

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Kura Çekimi - İSTANBUL

- Kura çekiminden detay görüntü Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Kupada son 16 turu kura çekimi gerçekleştirildiİSTANBUL (AA) - Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi yapıldı.Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, TFF yetkilileri ile kulüp temsilcileri katıldı.
Beşinci turu geçen 16 takımın katıldığı ve çift maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turunda ilk müsabakalar 15, 16 ve 17 Ocak 2019'da yapılacak. Rövanş karşılaşmaları ise 22, 23 ve 24 Ocak'ta oynanacak.Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor ve Medipol Başakşehir'in seri başı olarak katıldığı kura çekiminde eşleşmeler şu şekilde oluştu:Evkur Yeni Malatyaspor - Bodrum Belediyesi BodrumsporÜmraniyespor - FenerbahçeKayserispor - AkhisarsporBoluspor - GalatasarayMedipol Başakşehir - HataysporAytemiz Alanyaspor - KasımpaşaTrabzonspor - Balıkesirspor BaltokAntalyaspor - Göztepe

Dera Çekim Kura Çekimi 

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