Futbol: Hazırlık maçı - Finlandiya: 0 - Makedonya: 0 - ANTALYA
- Hazırlık maçı - Finlandiya: 0 - Makedonya: 0 - Maçtan görüntüler - Finlandiya :0 - Makedonya . 0ANTALYA (AA) - Finlandiya ile Makedonya milli futbol takımları arasında Antalya 'da oynanan hazırlık maçı 0 - 0 sona erdi.Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Gloria Sport Arena Stadı'nda oynanan karşılaşma da her iki takım da gol atmayı başaramadıKarşılaşmayı FIFA kokartlı Türk hakem Mete Kalkavan yönetti. Hazırlık maçında Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaklı üstlendi.