Futbol: Hazırlık maçı - Çaykur Rizespor: 2 - Antalyaspor: 2 - DÜZCE
- Maçtan detaylarFutbol: Hazırlık maçı - Çaykur Rizespor: 2 - Antalyaspor: 2DÜZCE (AA) - Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile Antalyaspor, hazırlık maçında 2 - 2 berabere kaldı. Düzce 'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçının üçüncü dakikasında Paul Omo Mukairu'nun golü ile Antalyaspor 1 - 0 öne geçti.Karşılaşmanın 10. dakikasında Mustafa El Kabir, 23. dakikada ise Samudio'nun golleri ile Çaykur Rizespor durumu 2 - 1 yaptı.Antalyaspor'un oyuncusu Chico'nun 38. dakikada attığı golle ilk yarı 2 - 2 berabere bitti.Karşılaşmanın ikinci yarısında gol olmayınca maç 2 - 2 tamamlandı.
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