Futbol: Hazırlık maçı - Azerbaycan: 1 - Makedonya: 1 - ANTALYA
- Hazırlık maçı - Azerbaycan: 1 - Makedonya: 1 - Mardan Stadı'ndan görünen gün batımı - Stat dışı - Karşılaşma öncesi detay - Skorbord ve stat ışıkları - Hakem Halis Özkahya'nın maçın başlatması - Azerbaycan'ın penaltıdan gol atması - Oyuncuların sevinci ANTALYA - Antalya 'daki Mardan Stadı'nda Azerbaycan ile Makedonya milli takımları arasında oynanan hazırlık maçı 1 - 1 sona erdi. Karşılaşmada, FIFA ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulundan (IFAB) izin alınarak çevrim içi VAR uygulaması, Türkiye'de bir müsabakada ikinci kez yapıldı.