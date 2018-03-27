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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Futbol: Hazırlık maçı - Azerbaycan: 1 - Makedonya: 1 - ANTALYA

Futbol: Hazırlık maçı - Azerbaycan: 1 - Makedonya: 1 - ANTALYA

- Hazırlık maçı - Azerbaycan: 1 - Makedonya: 1 - Mardan Stadı'ndan görünen gün batımı - Stat dışı - Karşılaşma öncesi detay - Skorbord ve stat ışıkları - Hakem Halis Özkahya'nın maçın başlatması - Azerbaycan'ın penaltıdan gol atması - Oyuncuların sevinci ANTALYA - Antalya 'daki Mardan Stadı'nda Azerbaycan ile Makedonya milli takımları arasında oynanan hazırlık maçı 1 - 1 sona erdi. Karşılaşmada, FIFA ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulundan (IFAB) izin alınarak çevrim içi VAR uygulaması, Türkiye'de bir müsabakada ikinci kez yapıldı.

Milli Takım Hazırlık Maçı 

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