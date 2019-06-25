Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası - Tunus: 1 - Angola: 1 - TUNUS Video
: - Tunus ile Angola karşılaşmasını kurulan ekrandan izleyen Tunus lu vatandaşlar - Maçı izleyen Tunus lu vatandaş ile röportaj2019 Afrika Uluslar Kupası E Grubu'nda Tunus ile Angola 1 - 1 berabere kaldı.Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvadaki E Grubu ilk maçında Tunus ile Angola, Süveyş kentindeki Ordu Stadı'nda karşılaştı.Başkent Tunus 'taki vatandaşlar Tunus ile Angola karşılaşmasını kurulan ekrandan izledi. Tunus , Msakni'nin 34. dakikada penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1 - 0 önde kapattı.Maç, Alanyaspor'da forma giyen Djalma Campos'un 73. dakikadaki golüyle 1 - 1 tamamlandı.
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