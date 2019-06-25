Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası - Tunus: 1 - Angola: 1 - TUNUS

Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası - Tunus: 1 - Angola: 1 - TUNUS



: - Tunus ile Angola karşılaşmasını kurulan ekrandan izleyen Tunus lu vatandaşlar - Maçı izleyen Tunus lu vatandaş ile röportaj2019 Afrika Uluslar Kupası E Grubu'nda Tunus ile Angola 1 - 1 berabere kaldı.Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvadaki E Grubu ilk maçında Tunus ile Angola, Süveyş kentindeki Ordu Stadı'nda karşılaştı.Başkent Tunus 'taki vatandaşlar Tunus ile Angola karşılaşmasını kurulan ekrandan izledi. Tunus , Msakni'nin 34. dakikada penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1 - 0 önde kapattı.Maç, Alanyaspor'da forma giyen Djalma Campos'un 73. dakikadaki golüyle 1 - 1 tamamlandı.

Forma 

İlgili Foto Galeriler
İzlanda-Türkiye Maçından En Güzel Karelerİzlanda-Türkiye Maçından En Güzel Kareler
Türkiye - Fransa Maçından KarelerTürkiye - Fransa Maçından Kareler
Türkiye - Özbekistan Maçından KarelerTürkiye - Özbekistan Maçından Kareler
Liverpool'un Şampiyonluk Maçından KarelerLiverpool'un Şampiyonluk Maçından Kareler
Galatasarayın Şampiyonluk Kutlamalarından KarelerGalatasarayın Şampiyonluk Kutlamalarından Kareler
Galatasaray - Başakşehir Maçından KarelerGalatasaray - Başakşehir Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı