Futbol: 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu - ANTALYA
- Türkiye - İzlanda karşılaşması öncesi futbolcular sahaya çıkarken görüntü - İstiklal Marşı töreninden görüntü - Maçtan ve gol pozisyonlarından görüntü Futbol: 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme TuruANTALYA (AA) - Antalya 'nın Manavgat ilçesinde, 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 5. Grup maçları başladı. Arslan Zeki Demirci Spor Tesisleri'nde düzenlenen grup eleme maçlarında 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, ilk maçında İzlanda ile karşılaştı.Hırvatistan Futbol Federasyonundan Mario Zebec'in yönettiği karşılaşmada, Türkiye İzlanda'ya 2 - 1 mağlup oldu. Milli Takımın tek golünü 90+3'te Yunus Akgün atarken, İzlanda'nın gollerini ise 39. dakikada Brynjolfur Darri Willumsson ve 84. dakikada Andri Lucas Gudjohnsen kaydetti. Gruptaki diğer maçta ise İngiltere, Moldova'yı 4 - 0 yendi.19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası eleme turu 5. Grup maçlarında, 17 Kasım'da Moldova ve 20 Kasım'da İngiltere ile karşılaşacak.52 takımın, 4'erli 13 gruba ayrıldığı eleme turunda, gruplarını ilk iki sırada bitiren ekipler Elit Tur'a yükselecek.