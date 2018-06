Furkan Korkmaz: 'NBA’de yeniden forma giyerek yükselişe geçeceğime inanıyorum' İzle

- A Milli Basketbol Takımı oyuncularından Furkan Korkmaz, NBA’de Philadelphia’ya alışma sürecinin uzun sürmediğini söyleyerek, "Sadece sakatlık dönemi beni etkiledi. İki ay boyunca yürüyemedim ve bu durum beklediğimden de uzun sürdü. Yeniden forma girerek yükselişe geçeceğime inanıyorum" dedi.

Korkmaz ayrıca Ukrayna ve İsveç karşılaşmaları için Ankara seyircisi ile bütünleşerek güzel bir atmosfer oluşturacaklarını söyledi.



A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın NBA’de Türkiye’yi temsil eden oyuncularından olan Furkan Korkmaz, Ankara Spor Salonu’nda oynanacak Ukrayna ve İsveç karşılaşmaları öncesi değerlendirmelerde bulundu. Korkmaz, seyirci desteğini arkalarına almaları durumunda her takımı yenebileceklerini söyledi.



Milli Takım’ın kendisini her zaman çok heyecanlandırdığını belirten Furkan Korkmaz, “Kamp başlayınca heyecanımız daha da artacak. Sonuçta çok fazla zamanımız yok. Hemen rakiplerimizle maçlarımızı oynayacağız. Umarım güzel bir kamp dönemi geçiririz. Sakatlık olmadan, sağlıklı bir dönem olur. Sezon içerisinde Amerika’da maçları izleme şansım oldu. O nedenle rakiplerimiz Ukrayna ve İsveç hakkında bilgim var.Önemli olan bizim maçlarda ne yapacağımız.Sonuçta biz dengeleri değiştirebilecek bir takımız. Çok yetenekli oyunculara sahibiz. Hala genç bir ekibiz ve yapılanma sürecindeyiz. Bu sistemi oturttuğumuzda, bu yazdan itibaren çok başarılı olacağımızı umuyorum. Umarım güzel bir yaz dönemini geride bırakırız” şeklinde konuştu.

“Kendi seyircimiz önünde daha cesur oynuyoruz” Ankaralı basketbolseverlerin desteğinin kendileri için çok değerli olduğunu kaydeden Furkan, “Ankara’da büyük bir salon var. Orada seyirci desteğini arkamıza alacağımıza inanıyorum. Ukrayna ve İsveç karşılaşmaları keyifli olacak. Türk oyuncular her zaman kendi seyircisi önünde daha cesur oynuyor. Yine böyle olacağını umuyorum. Ankara seyirci ile bütünleşerek çok güzel bir atmosfer oluşturacağız” diye konuştu.

“Ama yeni kurallar bizleri etkiledi” Milli Takım forması giymenin kendisi için ayrı bir duygu olduğunun altını çizen Furkan Korkmaz, “Sezon içerisinde oynanan maçları Amerika’da takip ettik ve bu durum bizleri mutsuz etti. Orada olmayı çok istedik. Ama yeni kurallar bizleri etkiledi. Ancak bizlere bu kararı uygulamak düşüyor. Artık kararlar nedir ya da ne değildir düşünmeden çıkıp oynamalıyız” dedi.

“Dünya Kupası atmosferi çok farklı” Çin’de düzenlenecek Dünya Kupası’nda yer almanın kendisi için çok değerli olduğunu belirten başarılı basketbolcu, “2010 yılında düzenlenen organizasyonda çok küçüktüm. Hidayet abi ve Kerem abi forma giydiğinde taraftar olarak maçları izliyordum. Dünya Kupası ortamı ve atmosferi çok farklı. Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyat Elemeleri’nden bile farklı. Orada olmak benim hayallerimden biri. Altyapılarda olduğu gibi A Takım seviyesinde de başarılı olmak istiyorum” değerlendirmesinde bulundu. “NBA’de yeniden forma giyerek yükselişe geçeceğime inanıyorum” NBA’de Philadelphia’ya alışma sürecinin uzun sürmediğini söyleyen Furkan Korkmaz, sözlerini şu şekilde sürdürdü: İki aylık bir dönemin ardından hem ortama hem de arkadaşlarıma alıştım. Ailem de benimle birlikteydi. Sadece sakatlık dönemi beni etkiledi. İki ay boyunca yürüyemedim ve bu durum beklediğimden de uzun sürdü. Ancak sonrasında bu açığımı kapattım. Yeniden forma girerek yükselişe geçeceğime inanıyorum. Büyük isimlerle birlikte oynamak benim için büyük bir tecrübe. Umarım ben de gelecek sezondan itibaren onlarla daha çok boy gösteririm.” “Ülkemizden gelen destekler bizleri çok olumlu etkiliyor” Son olarak sezon boyunca kendisine destek veren basketbolseverlere teşekkür eden Furkan Korkmaz, sözlerini şu şekilde noktaladı: “Yolda yürürken ya da bir restoranda gördüğünüz bir Türk sizi çok etkiliyor. Ersan İlyasova’nın takıma sezon ortasında gelmesiyle birlikte aynı dili konuştuğum biri oldu. Ülkemizden gelen destekler bizleri çok olumlu etkiliyor. Sadece bizi desteklemeye devam etsinler. Çok iyi işler yapacağımıza inanıyorum” diyerek sözlerini tamamladı.