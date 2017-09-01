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01 Eylül 2017 Cuma günü yayınlandı
Furkan Korkmaz'dan muhteşem basket

Furkan Korkmaz'dan muhteşem basket

A Milli Erkek Basketbol Takımı, ev sahibi olduğumuz Avrupa Basketbol Şampiyonası ilk sınavında Rusya le karşılaştı.

Avrupa Basketbol Takımı Basketbol Rusya 

Grupta erken final olarak gösterilen maçta uzun süre rakibini geriden takip eden ay-yıldızlılar, son çeyrekte öne geçmeyi başarsa da rakibine 73-76 mağlup olmaktan kurtulamazken karşılaşmaya Furkan Korkmaz'ın basketi damgasını vurdu.

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