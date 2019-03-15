Fuat Çapa eleştirilere tepki gösterdi



- Altınordu’ya 4-2’lik skorla mağlup olan Eskişehirspor’da Teknik Direktör Fuat Çapa eleştirilere tepki göstererek, “Bizim hangi durumda olduğumuzu çok çabuk unuttuk. Her şey güllük gülistanlık gibi baktık. Öyle bir şey gelecek 3-4 sene içerisinde yok. Bu şehir bunu kabullenmek zorunda” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Eskişehirspor evinde, Altınordu’ya 4-2 mağlup oldu. Yeni Eskişehir Stadyumu’nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Fuat Çapa, “Beklemediğimiz ve istemediğimiz bir sonuçla karşı karşıyayız. Oyunu değerlendirecek olursak sadece maçı izlemiş olan birisi bu skoru tahmin etmez. Rakibimizin kontrada iyi olduğunu biliyorduk. Oyuncularımızla bunu paylaşmıştık. 1-0 öne geçtik ama kısa sürede Altınordu beraberliği yakaladı. Üç puana çok ihtiyacımız olduğu için duygularımızı ön plana çıkararak oyun disiplininden koptuk. İkinci yarıda istek ve arzu fazlasıyla vardı. Bir takımın maçı kazanması için bütün unsurlar vardı. 4-5 net gol pozisyonu 14 - 15 duran top kullandık. Son yarım saat bize gelecek adına ümit verici. Transfer dönemini açtıktan sonra oynadığımız 6 karşılama. Bugün çok üzerine koyduğumuzu düşünüyorum. Karşımızdaki takım çok iyi bir takım. Buna rağmen iyiydik. Son tercihlerde güçsüz kaldık. Şimdi bunu tamamen geride bırakacağız. Önümüzde 8 hafta var. Bu 8 hafta final havasında geçecek” ifadelerini kullandı. “Normale dönelim ondan sonra beklenti içerisine girelim" Düzenlenen basın toplantısında takıma ve kendisine olan eleştirilere tepki gösteren Fuat Çapa, gelecek 3-4 sene içerisinde güllük gülistanlık bir tablo olmadığını vurguladı. “Bu şehir bunu kabullenmek zorunda” diyen Çapa, “Tabii ki eleştiriler olacak. Bu normal. Bize olan eleştiriyi yadırgamıyorum. Ama bizim hangi durumda olduğumuzu çok çabuk unuttuk. Her şey güllük gülistanlık gibi baktık. Öyle bir şey gelecek 3-4 sene içerisinde yok. Bu şehir bunu kabullenmek zorunda. Tabii ki hedeflerimiz olacak. Eskişehirspor Süper Ligi hakkediyor bu bir gerçek. Ama şu anda yaşanan da bir gerçek. Kulüp olarak da bir normale dönelim ondan sonra beklenti içerisine girelim. Ondan sonra hedef koyalım” şeklinde konuştu.



