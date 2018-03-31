"Freeathlon Fun - Race" yarışları - MUĞLA - Freeathlon Fun - Race yarışlarından detaylar"Freeathlon Fun - Race" yarışları - Marmaris'te yapılan organizasyonda 169 sporcu mücadele ettiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Marmaris ilçesinde, Marmaris Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen "Freeathlon Fun - Race" yarışları yapıldı.Siteler Mahallesi'ndeki bir otel sahilinde başlayan ve 0,5 kilometre yüzme, 15 kilometre bisiklet, 5 kilometre koşu parkurlarını içeren organizasyonda, 169 sporcu yarıştı."Fun - Race Kids" macera yarışıyla çocuklar da kendileri için özel hazırlanan parkurda mücadele etti.Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, spor organizasyonlarına Marmarislilerin gösterdiği ilgiyle övündüklerini aktararak, "Büyük küçük herkes yarıştı. Çocuklarımızın yüksek oranda katılımı da ayrıca bizleri mutlu etti." diye konuştu. "Freeathlon Fun - Race" yarışlarında, Çağrı Yüksel 00.55.10'luk derecesiyle birinci, Marten Gezici 00.55.18'lik derecesiyle ikinci, Duygun Yurteri 00.58.02'lik derecesiyle üçüncü oldu.Takımlarda Mylasa - 1 00.54.02'lik derecesiyle birinciliği, Velomaris 00.54.19 ile ikinciliği, Porttatletico 01.00.32'lik derecesiyle üçüncülüğü elde etti.