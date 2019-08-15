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15 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Frank Lampard: “Takımımın performansından gurur duydum”

- Frank Lampard: “Takımımın performansından gurur duydum”

Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard'ın açıklamaları

( İSTANBUL )- Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard:- “Çok güçlü mücadele verdik” İSTANBUL

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- Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard, “Takımımın performansından gurur duydum. Bitirme konusunda, son noktalarda şanssızdık. Çok güçlü bir mücadele verdik” dedi.
UEFA Süper Kupa finalinde penaltılar sonucu Liverpool’a mağlup olan Chelsea’de Teknik Direktör Frank Lampard maç sonu basın toplantısında konuştu.
Takımının performansından memnun olduğunu söyleyen Lampard, “Güçlü bir rakip vardı bu akşam karşımızda. Son noktalarda, bitirme konusunda şansızlıklar yaşadık. Takımımın performansından gurur duydum. Chelsea olarak biz kazanmak için azimliydik ancak olmadı. Ama bugün çok iyi işler yapabileceğimizin işaretlerini aldık. En üst düzey takıma karşı çok güçlü bir mücadele verdik. 6 haftadır görev başındayım. Takım çok istekliydi. Bazen serbest bıraktım sahada hücum oyununu kurma konusunda. Gençler her şeylerini ortaya koydu ama penaltılarla kaybettik” dedi.
“Chelsea’yi bu oyunla görmek isterim” Takımının gelecekteki oyun planı hakkında açıklamalarda bulunan Lampard, “Orta sahada çeşitli seçeneklerimiz var. Pozisyonlara oyuncuları yerleştirip, ‘şu görevi bekliyorum sizden’ diyorum onlara. Bu oyunumuzu biraz daha ileri götürebileceğimizi düşünüyorum. Oyunu kaybetmemiz bir şans meselesiydi. Chelsea’yi bu oyunla görmek isterim” şeklinde konuştu.
İlk yarıda daha fazla pozisyona girdiklerini belirten Lampard, “İlk yarı daha fazla gol bulabilirdik. Bazı oyuncularım pozisyonları bitiremedi. Dönen toplara hakim olamama durumu vardı. Geriye düştük sonra oyuna ortak olduk. Ama rakibe karşı oyunumuzu geliştirdik” dedi.
“Rakip bizden daha çok dinlendi” Pazar günü lig maçı oynamalarının dinlenme konusunda kendilerini etkilediğini belirten İngiliz çalıştırıcı, “Süper Kupa önemli. Biz de önemli bir maça çıktık bugün Rakibimiz cuma oyandı biz ise pazar günü oynadık. Bu hazırlıklarınızı etkiliyor. İstediğiniz ortaya koyamayabiliyorlar” yorumunu yaptı. Lampard sizce maçın adamı kimdi sorusuna ise “Maçın adamı kesinlikle benim adamlarından biri olur. Emerson çok iyi çalıştı. Jorginho da iyiydi. Liverpool bize göre daha çok dinlenmişti. Ama benim oyuncularım ellerinden geleni ortaya koydu” yanıtını verdi. “Abraham daha güçlü dönecek” Lampard, son penaltı atışını kaçıran Abraham hakkında ise “Ben ona endişe etmemesini söyledim. Ben de penaltı kaçırdım. Herkes kaçırabilir. O daha güçlü bir şekilde dönecek. Çok üst düzey bir oyuncu. Onu takım olarak da desteklemeliyiz. Futbolda bu var” değerlendirmesini yaptı. (GME-MÇ-Y)
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