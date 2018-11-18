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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Ford Otosan 36. Rallisi - KOCAELİ Haberi

Ford Otosan 36. Rallisi - KOCAELİ Haberi

- Ford Otosan 36. Kocaeli Rallisi'nin ödül töreninden görüntüler - Yarışlardan görüntüler ( Görüntü TOSFED'den alındı)Ford Otosan 36. Kocaeli Rallisi - Ralliyi, genel klasmanda Burak Çukurova - Vedat Bostancı ikilisi birinci tamamladıKOCAELİ (AA) - 2018 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 7. ve son ayağı olan Ford Otosan 36. Kocaeli Rallisi'ni, genel klasmanda Burak Çukurova - Vedat Bostancı ikilisi birinci tamamladı.Çekişmeli geçen rallide ekipler, 2 gün boyunca 102 kilometresi özel etap olmak üzere 284 kilometre yol katetti. Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından Ford Otosan ana sponsorluğunda gerçekleştirilen yarışların sonunda, BC Vision Motorsport'tan Burak Çukurova - Vedat Bostancı ikilisi birinci olurken, GP Garage My Team'dan Hakkı Ağaoğlu - Erkan Güleren ekibi ikinciliğe, Ford Motorsport Turkey'den Yağız Avcı - Onur Vatansever ekibi ise üçüncülüğe ulaştı.Resmi olarak açıklanmayan sonuçlara göre, 2018 Türkiye Ralli Şampiyonası'nı Burak Çukurova - Vedat Bostancı ikilisi şampiyon tamamladı.Organizasyonda, Türkiye Historic Rally Şampiyonası son yarışında ise genel klasman birinciliğini Yılmaz Köprücü - Koray Akgün, ikinciliği Gerçek Sunman - Bahar Sunman, üçüncülüğü Özcan Opcin - Serdar Canbek elde etti.Ali Sipahi Ralli Kupası'nda ise Ford Motorsport Turkey'den Emrah Ali Başo - Gürkal Menderes ikilisi birinci, Hakan Gürel - Havva Gürel ikinci, Yavuzhan Cabbaroğlu - Enez Al üçüncü oldu.İzmit'te bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen ödül töreninde dereceye giren ekiplere kupasını, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Sportif Direktörü Murat Kaya, Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, KOSDER Başkanı Ceyhun Yalçın ve diğer ilgililer verdi.

Alışveriş Ödül Töreni Şampiyon Rektör Alışveriş Merkezi 

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