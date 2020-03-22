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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Fode Koita’dan mesaj var: 'Herkes evinde kalsın!'

Fode Koita’dan mesaj var: 'Herkes evinde kalsın!'

Fode Koita'nın açıklamaları

- (Özel haber) Fode Koita’dan mesaj var: "Herkes evinde kalsın!" İSTANBUL


- Kasımpaşa’nın Fransız forveti Fode Koita, korona virüsün yayılmasını önleme adına İHA aracılığıyla ‘Evde kal’ çağrısı yaptı. Kasımpaşa’nın golcü futbolcusu Fode Koita, korona virüsten korunma amacıyla vatandaşlara bir çağrıda bulundu. Lacivert-beyazlı oyuncu, virüsün daha da yayılmaması için herkesin evinde kalması gerektiğine vurgu yaptı. Koita’nın İHA aracılığıyla gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı: "Bu zor dönemde herkese evinde kalmasını ve güvende olmasını tavsiye ediyorum. Bu virüse karşı hep birlikte savaşabiliriz. Allah hepimize yardımcı olsun."
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