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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki değişim

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki değişim

Tesislerden genel görüntü

Irak 

-Boyana duvarlardan detay

- - Duvarlar, grafiti sanatçıları tarafından boyandı İSTANBUL

- Galatasaray’a ait Florya Metin Oktay Tesisleri’nin girişindeki duvarlar grafiti sanatçıları tarafından boyandı. Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri’nin duvarlarındaki grafitiler görenleri hayran bıraktı. Tesislerin girişi ve yan duvarları, grafiti sanatçıları tarafından sarı-kırmızılı renklere boyandı. Duvarların bir bölümüne kulübün efsane futbolcusu Metin Oktay çizilirken, diğer bölümlere ise UEFA ve Süper Kupa resmedildi. Tesislerin girişinde bulunan güvenlik kulübesi de kulübün arması ve sarı-kırmızılı renklerle süslendi.
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