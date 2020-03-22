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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Florin Andone evde çalışmalarına devam ediyor

Florin Andone evde çalışmalarına devam ediyor

Andone'nin çalışmalarından görüntüleri

- İSTANBUL

Sosyal Medya Evde Çalışma 


- Galatasaray'ın Rumen golcüsü Florin Andone, evde yaptığı çalışmaları sosyal medya hesabından paylaştı. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında futbolcular çalışmalarını evde sürdürüyor. Onlardan biri de Galatasaray'ın Rumen golcüsü Florin Andone. Sarı-kırmızılıların kendilerine verdiği program dahilinde evde çalışmalarını gerçekleştiren Andone bu görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.
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