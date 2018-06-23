FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu - Erkeklerde Brezilya, kadınlarda Japonya şampiyon -ANTALYA
- FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu - Aleyna Vence ve Merve Nezir ikilisinden oluşan Türk Milli Takımı'nın Japonya ile oynadığı yarı final karşılaşmasından detay görüntüler - Maç sonrası milli sporcu Merve Nezir'in açıklaması - Milli Takım antrenörü Adem Mert'in açıklaması - Brezilya - Danimarka erkekler final karşılaşmasından görüntüler - Seyircilerden detay görüntü - Japonya - Belçika kadınlar final karşılaşmasından görüntüler - Ödül töreninden görüntü FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu - Erkeklerde Brezilya, kadınlarda Japonya şampiyon oldu - Türk Milli Takımı, kadınlarda üçüncülüğü elde ettiANTALYA (AA) - FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu'nun 1 yıldızlı ayaklarından Manavgat etabında erkeklerde Brezilya, kadınlarda ise Japonya birinci oldu. Türk Milli Takımı ise kadınlarda üçüncülüğü elde etti.Manavgat Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonunun iş birliğiyle Boğaz mevkisi halk plajında düzenlenen organizasyonda, 24 ülkeden 60 takım mücadele etti.Üç gün süren organizasyonda, Türkiye Kadın Milli Takımı'ndan Aleyna Vence, Merve Nezir, Neriman Gençyürek, Selin Yurtsever, Müge Ocakçı ve Merve Çelebi, erkek milli takımından ise Yusuf Özdemir, Ali Cebeci, Ali Berke Sağır, Engin Özbek, Burak Balıbey, Koray Baytemur, Mustafa Susam ile Hasan Hüseyin Yıldırım turda mücadele etti.FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu Manavgat etabı, final müsabakalarıyla sona erdi.Erkeklerde finalde, Brezilyalı Oscar Brandao - Luciano Ferreira de Paula çifti, Kristoffer Abell - Daniel Thomsen ikilisinden oluşan Danimarka ekibini 21 - 14 ve 23 - 21'lik setlerle 2 - 0 yenerek şampiyon oldu.Javier Huerta Pastor - Alejandro Huerta Pastor ikilisinden oluşan İspanya ekibini 2 - 1'lik setlerle mağlup eden Hollanda takımı Jannes van der Ham - Sven Vismans ise turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.Kadınlarda ise Sarah Cools - Lisa Van Den Vonder ikilisinden oluşan Belçika takımını 17 - 21, 21 - 13 ve 21 - 19'luk setlerle 2 - 1 mağlup eden Satono Ishitsubo - Asami Shiba çiftinden oluşan Japonya takımı şampiyonluğa ulaştı.Aleyna Vence ve Merve Nezir ikilisinden oluşan Türk Milli Takımı, Erika Habaguchi - Yurika Sakaguchi'nın oluşturduğu Japonya takımını 9 - 21, 21 - 16 ve 15 - 12'lik setlerle 2 - 1 mağlup ederek turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.Ödül törenine katılan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.