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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Fırat Arslan: “Almanya ile Türkiye arasının iyi olması için bu dostluk maçını yapıyoruz” Haberi

Fırat Arslan: “Almanya ile Türkiye arasının iyi olması için bu dostluk maçını yapıyoruz” Haberi

Fırat Arslan ve Üwe Hück'ün tartılmasından görüntüler

Boksör İhlas Şampiyon Sendika Başkanı Dünya Şampiyonu 

-Fırat Arslan'ın açıklamalarından görüntüler
-Üwe Hück'ün açıklamalarından görüntüler

- - Fırat Arslan, Türkiye ve Almanya ilişkileri için ringe çıkacak İSTANBUL

- Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, “Bende Almanya’da büyüdüm ama her maç İstiklal Marşı’nı ve Türk bayrağını dalgalandırdım. Almanya ile Türkiye arasının iyi olması için bu dostluk maçını yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Porsche-Volkswagen’in Yönetim Kurulu Üyesi ve Porsche İşçi Sendika Başkanı Uwe Hück ile Dünya şampiyonu Türk asıllı boksör Fırat Arslan, Türkiye ve Almanya ilişkilerinin önemine dikkat çekmek amacıyla İstanbul’da boks müsabakasına çıkacak. "Sadece ringde dövüşebilirsiniz" sloganı ile iki ülke arasındaki uzun yıllardır süregelen dostluk ilişkisine vurgu yapmayı hedefleyen ve bu kapsamda ilk boks müsabakasını geçtiğimiz mart ayında Almanya’nın Stuttgart kentinde yapan Hück ve Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, ikinci maçı bu kez İstanbul’da, bu akşam Üsküdar Çavuşdere Spor Sarayı’nda gerçekleştirecek. Karşılaşma öncesinde tartıya çıkan iki rakip birbirine şans dilerken Fırat Arslan, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Gelen kalabalığa teşekkür eden Fırat Arslan, “Arkadaşımız, Türk dostu Üwe Hück ile dostluk için maç yapacağız. Bütün gelirler çocuk vakfına bağışlanıyor. Kendisi büyük bir iş adamı ve sendika başkanı. Türkiye - Almanya arasında gerginlik olduğu için bir maç yapalım dedi.
Bende Almanya’da büyüdüm ama her maç İstiklal Marşı’nı ve Türk bayrağını dalgalandırdım. Almanya ile Türkiye arasının iyi olması için bu dostluk maçını yapıyoruz” şeklinde konuştu.
Fırat Arslan’ın rakibi Üwe Hück ise ülkeler arasında kavga yerine arkadaşlığın olması gerektiğini belirterek, “Güveni sağlamak için dostluk önemli. Türkiye çok güzel bir ülke ve çok seviyorum” dedi.

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