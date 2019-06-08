Filenin Efeleri 4’de 4 yaptı

-İzzet Ünver ile röportaj

-Antrenör Nedim Özbey ile röportaj



- - A Milli Erkek Voleybol Takımı, Final Four'da MALATYA



- 2019 CEV Avrupa Altın Ligi'nde Slovakya’yı 3-0’lık skorla geçen A Milli Erkek Voleybol Takımı, 4’de 4 yaparak guruptaki liderliğini sürdürdü. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yaptığı açıklamada, "Adımızı Final Four'a yazdırmak Malatya şehrine nasip oldu, bu büyük bir gurur” dedi.

Merkez Spor Salonu'nda voleybolseverlerin büyük ilgi gösterdiği karşılaşmada A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovakya’yı 3-0 yenerek guruptaki liderliğini sürdürdü. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, “Söylenecek tek şey var. Malatya’ya yakışan bir zafer oldu. Dört dörtlük şehirde, dört dörtlük bir müsabaka oldu. Avrupa finaline çıkmayı hak ettik” dedi.

Malatya’da ilk kez voleybolda bir milli karşılaşmanın oynandığını belirten Üstündağ, “Çok net bir skorla galip gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bizlerden desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyoruz. İnanın bugün tribünlerde tişörtleriyle, bayraklarıyla emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bizleri bir gün yalnız bırakmadılar, bu da bizi çok büyük motive etti. Takımımızı çok gururlandırdı“ ifadelerine yer verdi. 2019 CEV Avrupa Altın Ligi'nde final oynayarak şampiyon olmayı hedeflediklerini dile getiren Başkan Üstündağ, “Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor. Adımızı Final Four'a yazdırmak Malatya şehrine nasip oldu. Bu büyük bir gurur” diye konuştu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey ise Malatyalıların kendilerine verdiği destekten dolayı çok mutlu olduklarını aktararak, “Malatya halkı benim gözümde sınıfı 100 puanla geçmiştir. Onlara çok teşekkür ediyorum. Tüm halkımıza, çocuklarıma teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir şey, ben yüzlerce kez Milli Takım'da antrenörlük yaptım ama ilk defa gözümden yaşlar geldi burada. Beni bu duygu seline getirdiler. Biz de onun karşılığını vermek zorundayız sahada. Bu atmosferi burada yaşattığım için çok mutluyum. Şimdi Trabzon'da Belçika maçımız var. Aynısını orada yaşatmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Milli oyuncu İzzet Ünver de Malatya’da bu galibiyeti aldıkları için çok mutlu olduklarını söyleyerek, şampiyon olmak için mücadele edeceklerini dile getirdi. Ünver, karşılaşma boyunca kendilerine destek veren Malatyalılara da teşekkür etti.

