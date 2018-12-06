Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Fikret Orman: 'Yapılan metnin herkes yüzde yüz arkasındadır' - İSTANBUL

Fikret Orman: 'Yapılan metnin herkes yüzde yüz arkasındadır' - İSTANBUL

Fikret Orman: "Yapılan metnin herkes yüzde yüz arkasındadır" - İSTANBUL - Fikret Orman'ın açıklaması"Yapılan metnin herkes yüzde yüz arkasındadır" - Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman:"Amaç hiçbir zaman bir kulübü karşıya almak değil, yapılan yanlışlıkların karşısında duran bir kuvvet olduğumuzu göstermektir"İSTANBUL (AA) - Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, daha önce yayımladıkları bildirinin oy birliğiyle arkasında olduklarını söyledi.

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında daha önce yayımladıkları bildiriyi konuştuklarını belirten Orman, "Kulüpler kendi arasında tam bir güç birliği içindedir. Kulüplerimizin arasında bağ kopukluğu yoktur. Yapılan metnin esas itibarıyla herkes yüzde 100 arkasındadır. Amaç hiçbir zaman bir kulübü karşıya almak değil, yapılan yanlışlıkların karşısında duran bir kuvvet olduğumuzu göstermektir." diye konuştu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) hakemler Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya ile ilgili kararını da değerlendiren Orman, "Bir hakem hatası yapılmışsa bile bugüne kadar süren teamül, hakemlerin kendi içerisinde dinlendirilmesidir. Hakemler hiçbir zaman kamuoyu önünde cezalandırılmaz. Bu gibi hatalar yapılmamalıdır. Bunu hepimiz oy birliğiyle konuştuk." ifadelerini kullandı.Kulüpler Birliği Vakfı, daha önce yayımladığı bildiride, MHK'nin Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Galatasaray - Atiker Konyaspor karşılaşmasını yöneten Hüseyin Göçek ile aynı müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapan Halis Özkahya'ya ikinci değerlendirmeye kadar maç vermeme kararına tepki göstermiş, 17 kulübün görüş birliğiyle Göçek ve Özkahya'yla ilgili MHK kararının geri alınmasını beklediğini açıklamıştı.Galatasaray Kulübü de Kulüpler Birliği Vakfının, sarı - kırmızılı kulübe yönelik yaptığı açıklama geri çekilene ya da tüm paydaşların vicdanını rahatlatacak şekilde düzeltilene kadar vakfın toplantılarına katılmayacağını duyurmuştu.

Dera Bild Toplantı 

İlgili Foto Galeriler
Muhaliflerin Atlı BirlikleriMuhaliflerin Atlı Birlikleri
Galatasaray - Keçiörengücü Maçından KarelerGalatasaray - Keçiörengücü Maçından Kareler
Beşiktaş - Galatasaray Maçından KarelerBeşiktaş - Galatasaray Maçından Kareler
Galatasaray'dan 40 Bin Kişilik AntremanGalatasaray'dan 40 Bin Kişilik Antreman
Kayserispor- Trabzonspor Maçından KarelerKayserispor- Trabzonspor Maçından Kareler
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından KarelerTrabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı