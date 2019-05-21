Fikret Orman: 'Ülke futbolumuz marka sıralamasında hala çok kötü yerlerde' - İSTANBUL
Fikret Orman: "Ülke futbolumuz marka sıralamasında hala çok kötü yerlerde" - İSTANBUL - Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın konuşmasıİSTANBUL (AA) - Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Swissotel'de düzenlenen Kulüpler Birliği Vakfının iftarında konuştu.
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