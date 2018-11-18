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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Fikret Orman: 'Şenol Güneş'in isminin milli takım için geçmesi kadar normal bir şey yok' - BOLU

Fikret Orman: 'Şenol Güneş'in isminin milli takım için geçmesi kadar normal bir şey yok' - BOLU

Fikret Orman: "Şenol Güneş'in isminin milli takım için geçmesi kadar normal bir şey yok" - BOLU - Fikret Orman'ın Bolu spor'a gelişi ve karşılanması - Fİkret Orman'ın açıklaması - Bolu spor Kulüp Başkanı Çarıkçı'nın konuşmasıBOLU - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Şenol Güneş'in önemli bir futbol markası olduğunu vurgulayarak, "Şenol Güneş'in isminin milli takım için geçmesi kadar normal bir şey yok." dedi.

Milli Takım 

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