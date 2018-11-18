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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Fikret Orman, Boluspor’u ziyaret etti

Fikret Orman, Boluspor’u ziyaret etti

Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman açıklama

- - Başkan Fikret Orman:- “Türkiye’de yaşayan yerli oyunculara yatırım yapılması lazım”- “Milli ruhu ve aynı takımda oynayan oyuncuları yakalamak lazım”- “Şenol hocanın isminin milli takımda geçmesi kadar normal bir şey yok” BOLU

Dünya Kupası Belediye Başkanı Büyük Kulüp Yurt Dışı Federasyon Başkanı 


- Boluspor Kulübü’nü ziyaret eden Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman, milli takım ve Şenol Güneş ile ilgili açıklamalarda bulundu. Orman, Türkiye’de yaşayan oyunculardan oluşturulan bir milli takımla, takım ruhu oluşturulması gerektiğini söyledi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Boluspor Kulübü’nü ziyaret etti. Kulübün Karaçayır Mahallesi’nde bulunan tesisinde gerçekleştirilen ziyarette Fikret Orman’ı, Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı ve yöneticiler karşıladı. Fikret Orman, Başkan Çarıkcı ve yöneticilerle kısa süre sohbet ettikten sonra milli takım ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in isminin milli takım hocalığı için geçmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Milli takım hocalığının zor olduğu belirten Orman, “Boluspor’da bir oyuncu kadrosunu kuruyorsunuz ve 1 sene beraber çalışıyorsunuz. Ama milli takımda öyle değil. Birisi Leverkusen’den geliyor, birisi Beşiktaş’tan geliyor, öbürü İspanya’dan geliyor. Orada bir toplama takım yapıyorsunuz. Oradaki bütün oyuncular çok kabiliyetli olsa bile toplama takım yapıyorsunuz. Milli ruhu ve aynı takımda oynayan oyuncuları yakalamak lazım. Bizim 2002’deki dünya kupasındaki başarımızda da, 2008’de de bir aynı ekipler vardı. Şu anda oyuncu kadrosuna baktığınız zaman çoğu Türk oyuncularımız var ama yurt dışından gelme oyuncular. Onun için Türkiye’deki özellikle büyük kulüplerin yerli oyuncuya, Türkiye’de yaşayan yerli oyunculara yatırım yapması lazım. Ve oradan da bir takım ruhu oluşturmamız lazım. Yoksa öbür türlü çok zor. Herkes Lucescu’ya birşey söyleyebilir ama Lucescu geldiği zaman ne yapacak. Oyuncu kadrosu belli. Oyuncular belli. O maça kadro kuruyor, 1-2 antrenman maça çıkıyor” dedi.
Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman, Şenol Güneş’in Almanya’dan bir yardımcı ile görüştüğü ve isminin milli takım hocalığı ile geçmesine yönelik ise, “Yalan. Beşiktaş’ta Şenol hocanın yardımcıları Guti’nin şu anda Real Madrid’e hoca olarak geri dönmesi konuşuluyordu 2 hafta evvel. Şeref hocalar falan senelerdir Şenol hocayla beraber olan yardımcıları. Doğru şeyler değil. Şenol hoca çok değerli bir futbol markası. Önemli bir futbol adamı. İsminin milli takımda geçmesi kadar normal bir şey yok. Biz de şimdi spor yöneticisiyiz. Bir gün Spor Bakanı oluyoruz, bir gün federasyon başkanı oluyoruz, bir gün belediye başkanı oluyoruz. İsminiz sporun ve toplumun önünde olunca geçiyor. Ama bunun aslı astarı şu an itibariyle yok. Federasyonun da Lucescu ile ne kararı var onu da bilmiyorum” şeklinde konuştu.

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