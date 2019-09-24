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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Fikret Orman: 'Beşiktaş'taki sürecimi tamamladım' Haberi

Fikret Orman: 'Beşiktaş'taki sürecimi tamamladım' Haberi

Fikret Orman'ın istifa kararına ilişkin açıklamasının olduğu kısım

- Fikret Orman: "Beşiktaş'taki sürecimi tamamladım" İSTANBUL

İstifa Aritas Yol Haritası 


- Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yarın yönetim kurulunu toplayarak Beşiktaş'ın yeni yol haritasını belirleyeceklerini söyledi.

Orman, "Beşiktaş'taki sürecimi tamamladım" dedi.

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