Fikret Orman’a komando üniforması hediye edildi



- Hatay’da Amanos Dağları’nda terörle mücadele eden Ufuklar Jandarma Komando Taburu’nun giydiği üniforma, Hatay İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Ertekin tarafından Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’a hediye edildi. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Mehmetçiğe destek için Hatay’a gelen Fikret Orman ve futbolcular Hatay İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Hatay İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Ertekin Amanos Dağları’nda terörle mücadele eden Ufuklar Jandarma Komando Taburu’nun giydiği üzerinde Zeytin Dalı ambleminin de olduğu üniformayı, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’a hediye etti. Ziyarete futbolcular Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal, Gökhan Gönül ve Mustafa Sandal, Esra Erol’da eşlik etti.

