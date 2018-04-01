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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Fikret Orman’a komando üniforması hediye edildi

Fikret Orman’a komando üniforması hediye edildi

Komutanın Fikret Orman'a üniformayı vermesi

- HATAY

Terörle Mücadele Komando Forma 


- Hatay’da Amanos Dağları’nda terörle mücadele eden Ufuklar Jandarma Komando Taburu’nun giydiği üniforma, Hatay İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Ertekin tarafından Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’a hediye edildi. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Mehmetçiğe destek için Hatay’a gelen Fikret Orman ve futbolcular Hatay İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Hatay İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Ertekin Amanos Dağları’nda terörle mücadele eden Ufuklar Jandarma Komando Taburu’nun giydiği üzerinde Zeytin Dalı ambleminin de olduğu üniformayı, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’a hediye etti. Ziyarete futbolcular Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal, Gökhan Gönül ve Mustafa Sandal, Esra Erol’da eşlik etti.
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