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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Fikret Orman: '2-3 takviye yapacağız'

Fikret Orman: '2-3 takviye yapacağız'

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın açıklamaları

- Fikret Orman: "2-3 takviye yapacağız"- Beşiktaş Başkanı Fikret Orman:- "Sol stoper ve sol bek alacağız" İSTANBUL

Taahhüt Allah Basın Mensupları 


- Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Lig başlıyor diye transfer bitecek diye bir şey yok. Eylül'e kadar vaktimiz var. 2-3 mevkiye oyuncu almak istiyoruz. Bir sol stoper, sonra bir sol bek alacağız. Ondan sonrasına da bakacağız" dedi.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün Olağan Divan Kurulu Başkanlık seçiminde Vodafone Park'a gelerek, oyunu kullandı. Oy verme işleminden sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Orman, "3 adaya da başarılar diliyorum. Son derece sade, güzel bir seçim. 933 kişi gelmiş. Herkese hayırlısı olsun" dedi.
Takımın yaz kampında yaşadığı sakatlıklara değinen Orman, “Olur öyle şeyler. Geniş bir kadromuz var. Bazı takviyeler de yapacağız. Üzücü şeyler anca içinde olan şeyler bunlar” şeklinde konuştu.
Başkan Orman'dan transfer müjdesi Başkan Orman en az 2-3 transfer yapmak istediklerini belirterek, "Lig başlıyor diye transfer bitecek diye bir şey yok. Eylül’e kadar vaktimiz var. 2-3 mevkiye oyuncu almak istiyoruz. Belli bölgeler var. Sol stoper almak istiyoruz. Belki bir de sol bek alacağız. Ondan sonrasına da bakacağız. Belki ilerideki 3’lüye de bir takviye yaparız" dedi.
Yayıncı kuruluş ile yaşanan krizin sona ermesine de değinen Orman, "Türk sporu için hayırlısı olsun. Lig başlıyor. Yayıncı kuruluş bizim yayıncı kuruluşumuz. Bu da güzel bir lig. İnşallah hızlıca takımlara taahhüt ettikleri ödemeleri yaparlar. Güzelce ligimiz başlar. Futbolseverlere de güzel bir lig, akılda kalacak bir sezon yaşatırız. Bunun umudu içerisindeyim" yorumunu yaptı.
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