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10 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
FIFA Fan Fest'in resmi açılışı gerçekleştirildi - MOSKOVA

FIFA Fan Fest'in resmi açılışı gerçekleştirildi - MOSKOVA

- Festivalden genel görüntülerFIFA Fan Fest'in resmi açılışı gerçekleştirildi - Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak şehirlerden olan Moskova 'da FIFA Fan Fest'in açılışı yapıldıMOSKOVA (AA) - FIFA 2018 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Rusya'nın başkenti Moskova 'da taraftarların bir araya gelerek maçları dev ekranlarda izleyebileceği "Taraftar Festival Alanı"nın (Fan Fest Zone), resmi açılışı gerçekleştirildi.
Moskova Devlet Üniversitesi önündeki alanda yer alan Fan Fest'in resmi açılışı, FIFA elçileri Marcel Desailly ve Alexander Kerzhakov'un katılımıyla yapıldı.Eski Fransız milli futbolcu Desailly sahneye Dünya Kupası ile birlikte çıktı. Desailly'nin sahneye çıktığı anlarda coşku arttı. Dünya Kupası'nın ev sahibi Rusya'nın eski milli oyuncusu Kerzhakov'a da futbolseverlerin ilgisi büyük oldu. - Dünya Kupası ziyarete açıldıGerçekleştirilen törenin ardından Dünya Kupası da taraftarların ziyaretine açıldı.Şampiyonanın resmi maskotu Zabivaka da dansları ile taraftarları eğlendirdi. - Büyük ilgiFan Fest'in açılışına taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Özellikle gençlerin doldurduğu dev alana gelenler, çeşitli sanatçıların verdiği konserler ile etkinlik alanlarında eğlenceli anlar yaşadılar.Zaman zaman yağan yağmura da aldırış etmeyen futbolseverler, dans ederek Dünya Kupası öncesinde eğlendiler.Dünya Kupası'nda yer alan takımların resmi ürünlerinin satıldığı Fan Shop'lara da ilgi büyük oldu.

Milli Futbolcu Başkent Yağan 

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