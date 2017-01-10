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10 Ocak 2017 Salı günü yayınlandı
FIFA 2016 Puskas ödülünü Mohd Faiz Subri kazandı (2016 yılının en güzel golü) Haberi
FIFA Puskas Ödülü 'nün ve 2016'da yılının en güzel golünü atan futbolcu unvanının sahibi bu kez Malezya Ligi ekibi Pinang'da forma giyen Mohd Faiz Subri oldu.
MUHTEŞEM FALSO
Oyuncunun Pahang'a karşısında uzak mesafeden attığı frikik golü bu yılın en güzel golü seçildi.
Subri'nin topa verdiği falso uzun süre konuşulmuştu.
HAMİT VE STOCH DA ALMIŞTI
Ödülü daha önce milli takım formasıyla attığı golle Hamit Altıntop ve Fenerbahçe formasıyla ağları sarsan Miroslav Stoch da kazanmıştı.