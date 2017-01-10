FIFA 2016 Puskas ödülünü Mohd Faiz Subri kazandı (2016 yılının en güzel golü) Haberi



MUHTEŞEM FALSO



Oyuncunun Pahang'a karşısında uzak mesafeden attığı frikik golü bu yılın en güzel golü seçildi.



Subri'nin topa verdiği falso uzun süre konuşulmuştu.



HAMİT VE STOCH DA ALMIŞTI



Ödülü daha önce milli takım formasıyla attığı golle Hamit Altıntop ve Fenerbahçe formasıyla ağları sarsan Miroslav Stoch da kazanmıştı.

