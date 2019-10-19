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19 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
FIE Kadınlar Flöre ve Kılıç Turnuvası - ANTALYA

FIE Kadınlar Flöre ve Kılıç Turnuvası - ANTALYA

- Turnuvanın yapıldığı salon - Sporcuların müsabakaları - Milli Sporcu İrem Karamete'nin müsabakası - Federasyon Başkanı Prof. Dt. Murat Atılı ile röportaj - İrem Karamete ile röportaj - Ödül töreniEskrim: FIE Kadınlar Flöre ve Kılıç Turnuvası - Antalya 'da yapılan turnuvada, milli sporcu İrem Karamete flöre branşında altın madalya kazandıANTALYA (AA) - Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) Kadınlar Flöre ve Kılıç Satellite turnuvasında milli sporcu İrem Karamete altın madalya kazandı.FIE ve Türkiye Eskrim Federasyonunca Manavgat ilçesinde düzenlenen 22 ülkeden 91 sporcunun katıldığı turnuva başladı.
Turnuvada ilk gün gerçekleştirilen ve 33 sporcunun mücadele ettiği flöre branşının finalinde milli sporcu İrem Karamete, Japon rakibi Haruka Yanoka ile karşılaştı. Karşılaşmadan 15 - 8'lik skorla galip ayrılan Karamete, altın madalyanın sahibi oldu.Karamete'ye madalyasını Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Murat Atalı verdi.Turnuva yarın kılıç branşı müsabakalarıyla devam edecek.Atalı, turnuvanın ilk günün ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, puanların Tokyo Olimpiyatları'na katılım için önemli olduğunu ve Karamete'nin olimpiyatlara katılmasını istediklerini söyledi.

Karamete ise sezonun yeni başladığını ve çok iyi çalıştığını belirtti.
Olimpiyatlara katılmayı hedeflediğini aktaran Karamete, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını vurguladı.

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