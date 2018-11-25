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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Feyyaz Uçar: 'VAR'ı tartışmayalım, VAR'ı kullananları tartışalım' - ADIYAMAN

Feyyaz Uçar: 'VAR'ı tartışmayalım, VAR'ı kullananları tartışalım' - ADIYAMAN

Feyyaz Uçar: "VAR'ı tartışmayalım, VAR'ı kullananları tartışalım" - ADIYAMAN - Atatürk stadyumundan maçın ardından detay - Van Büyükşehir Belediyesi teknik direktörü Feyyaz Uçar'ın açıklamaları"VAR'ı tartışmayalım, VAR'ı kullananları tartışalım" - Van Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Feyyaz Uçar:"Son Galatasaray maçındaki penaltı pozisyonunda futboldan gelen biri, Konyalı oyuncunun penaltı aradığını, faulü onun yaptığını anlar" - "Son zamanlarda Merkez Hakem Kurulunda uzun boylu, yakışıklı çocukları hakem yapmak gibi bir eğilim var. Sanki bunları böyle podyuma çıkaracaklar"ADIYAMAN (AA) - TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor'un teknik direktörü Feyyaz Uçar, "VAR, zaman içerisinde çok daha iyi bir hale gelecek. VAR'ı tartışmayalım, VAR'ı kullananları tartışalım." dedi.
Uçar, Adıyaman 1954 ile Adıyaman Atatürk Stadı'nda oynadıkları ve 0 - 0 berabere kaldıkları maçın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemini değerlendirdi.VAR'ın Türkiye'de yeni uygulanmaya başladığını anımsatan Uçar, şunları kaydetti:"VAR, zaman içerisinde çok daha iyi bir hale gelecek. VAR'ı tartışmayalım, VAR'ı kullananları tartışalım. Hakemlerin biraz futboldan gelmiş olması lazım. Son Galatasaray maçındaki penaltı pozisyonunda futboldan gelen biri, Konyalı oyuncunun penaltı aradığını, faulü onun yaptığını anlar. Ancak ne yazık ki son zamanlarda Merkez Hakem Kurulunda (MHK) uzun boylu, yakışıklı çocukları hakem yapmak gibi bir eğilim var. Sanki bunları böyle podyuma çıkaracaklar."Eskiden futbol oynayan ya da futbolu bırakan oyuncuların hakemliğe teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayan Uçar, "Adalet istiyorsak futbolu bilenlere, sahanın içerisindekilere bırakalım. Biz seyrederken penaltı olmadığını biliyoruz ve anlıyoruz. Rica ediyorum MHK'ye artık bizleri biraz hakem olarak değerlendirsinler." diye konuştu.
- "3. Lig olarak VAR'ı istiyoruz"Feyyaz Uçar, VAR'ın da zamana ihtiyacı olduğunu, VAR'da tartışılacak hiçbir şeyin olmadığını, ısrar edilmesi gerektiğini belirterek, "Hatta alt liglere kadar gelmeli. 3'üncü Lig olarak VAR'ı istiyoruz. Zaman içerisinde Türk futboluna katkısı olacak." ifadelerini kullandı.

Muhabir Teknik Direktör Rektör Irak 

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