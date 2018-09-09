Fevzi Şeker Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası sona erdi



- 14’üncü Uluslararası Türk Dünyası Fevzi Şeker Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası yarı final ve final müsabakalarının ardından sona erdi. Şampiyonada Türkiye, takım halinde birinci oldu. İstanbul’un Kağıthane ilçesinde düzenlenen 14’üncü Uluslararası Türk Dünyası Fevzi Şeker Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası yarı final ve final müsabakalarının oynanmasının ardından sona erdi. 17 ülkenin yer aldığı şampiyonada Türkiye takım halinde 1. olurken, Azerbaycan 2., Makedonya ise 3. sırada yer aldı. Ödül töreninde hem bireysel, hem de takım halinde şampiyon olanlara kupa ve madalya takdim edildi.

