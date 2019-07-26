'FESTA 2200 Bisiklet Festivali' - KAYSERİ Haberi

"FESTA 2200 Bisiklet Festivali" - KAYSERİ - Kamp alanından ve bisikletçilerden görüntü - 65 yaşındaki bisiklet tutkunu hanımefendinin konuşması - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in konuşması - Detaylar"FESTA 2200 Bisiklet Festivali" - Festival, 47 kilometrelik Develi parkuruyla devam ettiKAYSERİ (AA) - Kış sporlarının yanı sıra bisiklet sporunda da Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri haline gelen Erciyes Dağı'nda düzenlenen "FESTA 2200 Bisiklet Festivali", Develi parkuruyla devam etti. Kayseri Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde bu yıl ikincisi düzenlenen ve 40 ilden yaklaşık 300 bisiklet tutkununun katıldığı festivalin ikinci günü etkinliği Erciyes Tekir Yaylası'ndan start aldı.Erciyes'ten hareket eden bisikletseverler, Kayseri 'nin tarihi ilçesi Develi'ye hareket etti.İlçenin doğal ve tarihi güzelliklerinin bulunduğu noktalardan geçen bisiklet tutkunları, 47 kilometrelik parkurda pedal çevirecek.
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