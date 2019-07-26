Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
'FESTA 2200 Bisiklet Festivali' - KAYSERİ Haberi

'FESTA 2200 Bisiklet Festivali' - KAYSERİ Haberi

"FESTA 2200 Bisiklet Festivali" - KAYSERİ - Kamp alanından ve bisikletçilerden görüntü - 65 yaşındaki bisiklet tutkunu hanımefendinin konuşması - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in konuşması - Detaylar"FESTA 2200 Bisiklet Festivali" - Festival, 47 kilometrelik Develi parkuruyla devam ettiKAYSERİ (AA) - Kış sporlarının yanı sıra bisiklet sporunda da Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri haline gelen Erciyes Dağı'nda düzenlenen "FESTA 2200 Bisiklet Festivali", Develi parkuruyla devam etti. Kayseri Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde bu yıl ikincisi düzenlenen ve 40 ilden yaklaşık 300 bisiklet tutkununun katıldığı festivalin ikinci günü etkinliği Erciyes Tekir Yaylası'ndan start aldı.Erciyes'ten hareket eden bisikletseverler, Kayseri 'nin tarihi ilçesi Develi'ye hareket etti.İlçenin doğal ve tarihi güzelliklerinin bulunduğu noktalardan geçen bisiklet tutkunları, 47 kilometrelik parkurda pedal çevirecek.

Festival Bisiklet 

İlgili Foto Galeriler
2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali
Sarıkamış şehitleri anılıyorSarıkamış şehitleri anılıyor
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdiErdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdi
Portekiz'in Rengarenk Şemsiyeli SokaklarıPortekiz'in Rengarenk Şemsiyeli Sokakları
Fallas Festivali - Valensiya, İspanyaFallas Festivali - Valensiya, İspanya
Hindistan'da Renkli Holi FestivaliHindistan'da Renkli Holi Festivali
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı